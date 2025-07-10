«Железный капут» заметили на вооружении российской армии

На вооружении бойцов российской армии заметили танк с массивным «царь-мангалом», который защищает верх боевой техники от ударов противника. Кадры с необычной машиной опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Очередной «Железный капут» на вооружении ВС РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танк с катковым минным тралом оснастили защитными конструкциями из стальных листов и решеток, которые прикрывают крышу, корму и борта техники. Благодаря сплошным защитным конструкциями, которые прозвали «царь-мангалами», танк может выдержать многократные удары дронов. Однако козырьки ухудшают обзор водителю машины.

До этого в зоне специальной военной операции (СВО) бойцы ВС РФ модернизировали танк Т-80БВ. На него установили необычную защиту от беспилотников. В чатсности, на боевой машине появились дополнительные элементы, в том числе так называемый «зонтик» на стволе пушки.

Отмечается, что подобные защитные элементы применяли в СССР на танках Т-62. Тогда «зонтик» защищал технику от кумулятивных боеприпасов, но массово такие решения не внедрялись. Сейчас же, в условиях активного использования беспилотников, такие доработки вновь становятся актуальными.

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