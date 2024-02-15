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Путин назвал лучший танк в мире

Путин заявил, что танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отечественный танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Его цитирует РИА Новости.

Во время беседы с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что «часть техники будет уходить», приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в СССР. Путин, обращаясь к сотрудникам предприятия, сказал, что России нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые делают на заводе, — Т-90 «Прорыв».

Как считает российский лидер, танк Т-90 «Прорыв» — «лучший танк в мире, без всякого преувеличения». Он отметил, что об этом говорят российские военные. Противник также признает, что этот танк является лучшим в мире, заявил Путин. По его мнению, эту машину необходимо «развивать».

«Надо уже будет думать о новых поколениях техники», — добавил президент.

15 февраля Путин прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там ему показали готовые к отправке в войска современные танки.

После «Уралвагонзавода» у главы страны запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург.

Ранее были названы преимущества российского танка Т-90М «Прорыв» перед американским M1 Abrams.

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