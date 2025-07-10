СМИ: британец пытался передать РФ информацию об экс-министре обороны Шэппсе

Гражданин Великобритании Говард Майкл Филлипс, обвиняемый в нарушении закона о национальной безопасности, якобы собирался передать Российской Федерации личную информацию о бывшем главе минобороны Соединенного Королевства Гранте Шэппсе. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на информацию, распространенную во время судебного рассмотрения дела Филлипса.

По ее информации, 65-летний безработный, бывший специалист по банкротству Филлипс установил контакт с двумя агентами, именуемыми «Димой» и «Сашей», которые, как он считал, являются представителями разведывательных служб РФ. На самом же деле они были сотрудниками британской полиции, которые работали под прикрытием. Мужчина пообещал им, что за вознаграждение передаст им информацию о телефонном номере и деталях частного самолета Шэппса, который занимал пост министра обороны с конца августа 2023 года по июль 2024 года. В мае прошлого года обвиняемый создал документ с данными о главе оборонного ведомства и намеревался передать его агенту «Саше» в Лондоне, однако был арестован. В публикации не уточняется, были ли эти сведения достоверными.

Также издание сообщает, что Филлипс хотел устроиться на работу в пограничную службу Британии, чтобы получить доступ к секретной информации.

До этого газета The Guardian написала, что в Лондоне был задержан 64-летний Говард Майкл Филлипс по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчине было предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны. Операция по задержанию произошла еще 16 мая 2024 года в центре британской столицы.

Ранее сообщалось, что британская спецслужба 20 лет безуспешно искала российского шпиона.