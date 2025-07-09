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Путин увеличил штатную численность Следственного комитета России

Путин увеличил штат сотрудников СК РФ до 23 149 человек с 1 января 2026 года
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа сотрудников в Следственном комитете (СК) РФ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что штатная численность с 1 января 2026 года будет увеличена на 132 человека и составит 23 149 сотрудников. Также в документе сообщается, что численность федеральных государственных служащих — 270 человек.

Кроме того, глава государства постановил выделить ведомству финансирование для исполнения этого указа.

В предыдущий раз российский лидер увеличил численность сотрудников Следственного комитета на 514 в феврале прошлого года. До этого штат СК насчитывал 22 503 человека.

До этого Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране. Документ вносит ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы. Так, военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Ранее Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках в силовых структурах.

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