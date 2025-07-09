На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил, что из-за Украины необходимо восстанавливать потенциал НАТО

Рубио: арсеналы Европы истощены из-за поддержки Киева, НАТО нужно восстановление
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Арсеналы вооружений Европы оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной на сайте издания USA Today.

Рубио отметил, что альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты из-за поддержки Украины, а также давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, а также артиллерию, средства управления и контроля.

Госсекретарь США отметил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, США станут единственной страной, владеющая промышленным потенциалом, который способен полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы.

По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России».

Ранее на Западе описали сценарий потенциальной войны России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами