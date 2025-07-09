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Глава Орловской области предупредил о распространяемом в регионе видеофейке

Орловский губернатор Клычков опроверг фейк ВСУ о попадании дронов в самолеты
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Информация, которая распространяется в Орловской области, о якобы попадании дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гражданские самолеты, является фейком. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Клычков рассказал, что по сети гуляет ролик, на котором он якобы говорит о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. Губернатор напомнил, что в Орловской области с 2009 года не работает аэропорт. Кроме того, в настоящее время небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации.

«Как вы видите, враг ведет битву на всех фронтах — в том числе на информационном. Поэтому прошу во всем проявлять бдительность, доверять только официальным источникам», — написал глава российского региона.

Он призвал жителей в случае выявления подобных вбросов незамедлительно сообщать о них правоохранительным органам.

До этого по сети распространилось другое видео, на котором было якобы показано уничтожение 40 российских бомбардировщиков. Как оказалось, эти кадры являются записью с экрана реалистичного тактического шутера ARMA 3. На то, что видео — фейк, указывает нечеткость изображения, а также рисованные дома и деревья.

Ранее Медведев заявил, что враги публикуют много фейков по теме СВО.

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