Названа цель самого массированного удара России по Украине

Основная цель ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по Украине заключается в блокировке деятельности авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Это на 100% парализует работу авиации ВСУ. Например, западные F-16 требуют специально подготовленных площадок для взлета. Если эти аэродромы подвергаются атаке, вся техника оказывается фактически бесполезной», — отметил Колесник.

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Какими будут следующие атаки и что такое стратегическое воздушное наступление — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку на Украину.