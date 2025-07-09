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Чиновник из Башкирии погиб на СВО

Замглавы Учалинского района Башкирии Загиров погиб на СВО
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Заместитель главы Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб в ходе специальной военной операции (СВО) во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил глава администрации района Руслан Гилязетдинов на своей странице в «ВКонтакте».

Гилязетдинов охарактеризовал бойца как профессионала своего дела и мужественного человека.

Загиров по собственному желанию заключил контракт с министерством обороны России для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Поминки по чиновнику прошли 9 июля.

В июне сообщалось, что бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в ходе спецоперации.

В феврале на фронте погиб полковник, бывший глава штаба ОМОНа Тюменской области Павел Шубин.

Ранее стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО.

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