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Стало известно о переброске ВСУ группы польских наемников в Сумскую область

ТАСС: ВСУ перебросили группу наемников из Польши к Садкам в Сумской области
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Latin America News Agency/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу военных из Польши к Садкам в Сумской области (граничит с Курской областью). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, Киев продолжает наращивать количество иностранных наемников, пытаясь отбить утраченные позиции в зоне российской специальной военной операции.

Военнослужащие группировки ВС РФ «Север» отражают контратаки украинских военных и не прекращают наступательные действия, рассказал представитель силовых структур.

Он добавил, что допросы украинских военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу наемников из Польши, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции.

8 июля председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российская армия приблизилась к городской черте Сум, вооруженные силы готовятся взять город в котел.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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