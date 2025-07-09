Российские военные сообщили о перехвате радиопереговоров на английском и польском языках на правом берегу Днепра, рядом с контролируемым украинскими силами Херсоном. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

По его словам, в районе Херсонской области в рядах ВСУ активно действуют иностранные наемники. Особенно часто они задействованы как операторы беспилотников. В перехваченных переговорах чаще всего звучит английская и польская речь.

Собеседник агентства отметил, что присутствие иностранных бойцов в этом районе связано с более стабильной ситуацией по сравнению с другими направлениями фронта. Кроме того, естественная преграда — Днепр — позволяет наемникам чувствовать себя относительно безопасно.

Он также добавил, что в зоны активных боевых действий, особенно в район островов, иностранных наемников, как правило, не отправляют.

Херсонская область была включена в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Сейчас около 75% региона находится под контролем российских сил, в то время как часть правобережья, включая город Херсон, удерживается украинской армией. Киевом итоги референдума не признаны, и украинская сторона продолжает наносить удары по региону.

Ранее стало известно об участии наемников из Южной Кореи в конфликте на Украине.