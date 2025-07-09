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Российский суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

Суд в России утвердил пожизненные сроки полковникам ВСУ Дзянию и Бурденюку
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Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные приговоры двум полковникам украинской армии за атаки на российские военные аэродромы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Собеседник агентства подчеркнул, что ранее вынесенный приговор о пожизненном лишении свободы оставлен без изменения.

24 марта сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожизненному сроку за террористические атаки на военные аэродромы России. Суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383-й бригады БПЛА воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. В период с октября по декабрь 2022 года военнослужащие спланировали и осуществили четыре атаки с использованием беспилотников-камикадзе. Воздушные удары украинские войска нанесли по авиационным объектам в Рязанской, Саратовской и Калужской областях. Украинские военные объявлены в международный розыск.

Ранее командира взвода ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы.

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Атаки БПЛА на Россию
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