Стало известно о подготовке Украины к долгосрочному противостоянию России

Резников: Украина больше не рассчитывает на быстрое окончание военного конфликта

Украина больше не рассчитывает на быстрое окончание военного конфликта с Россией. Об этом заявил бывший министр обороны страны Алексей Резников в интервью The Times.

В беседе с журналистами Резников отметил, что среди украинцев растет осознание того, что конфликт с РФ может продолжаться еще долго. Он подчеркнул, что переговоры о мире ушли на второй план, уступив место подготовке к долгосрочному противостоянию.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал экс-министр.

До этого президент России Владимир Путин назвал ключевые условия для урегулирования конфликта на Украине. По словам главы государства, для достижения мира необходимо, чтобы Украина осталась нейтральной и отказалась от любых шагов по вступлению во внешние, особенно военные, альянсы.

Также российский лидер указал на недопустимость наличия у Украины ядерного оружия. Путин подчеркнул, что такие меры являются основой для долгосрочной стабильности в регионе.

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