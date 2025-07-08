На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке Украины к долгосрочному противостоянию России

Резников: Украина больше не рассчитывает на быстрое окончание военного конфликта
true
true
true
close
Daniel Cole/AP

Украина больше не рассчитывает на быстрое окончание военного конфликта с Россией. Об этом заявил бывший министр обороны страны Алексей Резников в интервью The Times.

В беседе с журналистами Резников отметил, что среди украинцев растет осознание того, что конфликт с РФ может продолжаться еще долго. Он подчеркнул, что переговоры о мире ушли на второй план, уступив место подготовке к долгосрочному противостоянию.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — сказал экс-министр.

До этого президент России Владимир Путин назвал ключевые условия для урегулирования конфликта на Украине. По словам главы государства, для достижения мира необходимо, чтобы Украина осталась нейтральной и отказалась от любых шагов по вступлению во внешние, особенно военные, альянсы.

Также российский лидер указал на недопустимость наличия у Украины ядерного оружия. Путин подчеркнул, что такие меры являются основой для долгосрочной стабильности в регионе.

Ранее Буданов доложил Зеленскому о «уязвимых местах» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами