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В Калининграде заложили пятый большой десантный корабль «Сергей Кабанов»

В Калининграде на ПСЗ заложили БДК «Сергей Кабанов»
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» состоялась закладка большого десантного корабля (БДК) «Сергей Кабанов» модернизированного проекта 11711. Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии подчеркнули, что корабль будет возводиться по заказу Министерства обороны России для Северного флота.

В пресс-службе судостроительного завода добавили, что начало строительства стало для коллектива предприятия большим событием в день 80-летия его образования.

В публикации отмечается, что «Сергей Кабанов» станет пятым судном проекта 11711, в текущий момент на ПСЗ ведется строительство еще двух таких кораблей.

По словам гендиректора «Янтаря», на предприятии рассчитывают, что серия 11711 продолжится, в ее рамках будет создано не менее 10 кораблей.

В мае сообщалось, что большой десантный корабль «Владимир Андреев» спустили на воду на заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде. На заводе рассказали, что в новом корабле изменена архитектура надстройки.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом в Балтийском море.

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