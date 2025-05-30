Большой десантный корабль «Владимир Андреев» спустили на воду в Калининградской области

Большой десантный корабль «Владимир Андреев» спустили на воду на заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде. Об этом пишет РИА Новости.

«Корабль построен по доработанному техническому проекту »Невского проектно-конструкторского бюро», с использованием самого передового научно-технического задела. При его строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии», — сказал главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

На заводе рассказали, что в новом корабле изменена архитектура надстройки. Так, специалисты увеличили площадь вертолетной площадки, повысили мощность двигательной установки, добавили подруливающие устройства и увеличили водоизмещение корабля. Кроме того, для личного состава улучшены жилищные условия.

Бутылку шампанского о борт разбила заместитель начальника цеха завода Светлана Морик.

27 мая в Балтийском море начались военно-морские учения российского флота, в них участвуют 20 кораблей и три тысячи военных. Плановое учение сил Балтийского флота проводится с привлечением части сил Северного флота и при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. Его цель — поддержание «благоприятного оперативного режима», а также отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом в Балтийском море.