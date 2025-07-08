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СМИ сообщили о значительном сокращении у США числа ракет к ЗРК Patriot

The Guardian: у США осталось 25% ракет к Patriot, необходимых для военных планов
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

У США осталась только четверть ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, число боеприпасов сократилось после того как в последние месяцы были израсходованы запасы на Ближнем Востоке. Это привело к тому, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила последнюю передачу вооружений Украине.

Как пишет The Guardian, запасы ракет Patriot сократились настолько, что в Пентагоне забеспокоились из-за возникновения угрозы потенциальным военным операциям США. Заместитель министра обороны Стивен Файнберг распорядился приостановить поставки, пока они не проверят, куда отправляется оружие.

8 июля издание Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Во время телефонного разговора американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Ранее на Украине заявили, что обещания Трампа не гарантируют достаточную помощь.

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