Крупнейший порт Европы начал готовиться к потенциальному конфликту НАТО с Россией

Крупнейший в Европе порт в нидерландском Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО и планировать проведение военных учений в рамках подготовки организации к потенциальному конфликту с Россией. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса.

Отмечается, что в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию Североатлантического альянса должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы.

Симонс рассказал, что управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием транспортных средств и грузов из Великобритании, Канады и США.

Собеседник издания добавил, что если понадобится перевозка крупных объемов военных грузов, то роттердамский порт будет рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. По словам гендиректора, по несколько недель четыре-пять раз в году в порту Роттердама пришвартовываются одно или несколько судов, также несколько раз в год будут проходить десантные военные учения.

Лидеры стран-членов НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в нидерландской Гааге, согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита.

Ранее в Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы.