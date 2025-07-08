Марочко: ВСУ минируют и укрепляют границу в Харьковской области

Украинские военные дистанционно минируют границу в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ также возводят новые укрепления и оборудуют старые в районе населенного пункта Казачья Лопань.

«Отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование», — пояснил он.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны.

Марочко добавил, что в настоящее время освобожден населенный пункт Меловое, идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

Ранее глава ЛНР сообщил о полном освобождении территории региона.