На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ дистанционно минируют границу в Харьковской области

Марочко: ВСУ минируют и укрепляют границу в Харьковской области
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военные дистанционно минируют границу в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ также возводят новые укрепления и оборудуют старые в районе населенного пункта Казачья Лопань.

«Отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование», — пояснил он.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны.

Марочко добавил, что в настоящее время освобожден населенный пункт Меловое, идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

Ранее глава ЛНР сообщил о полном освобождении территории региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами