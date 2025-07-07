Адвокат ответил, отправят ли на СВО Тимура Иванова

Адвокат Захидов заявил, что Тимура Иванова не отправят на СВО

Адвокат Алишер Захидов оценил вероятность отправки осужденного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова на СВО. Заявление об этом он сделал в эфире «Царьграда».

«На СВО он не поедет, сразу говорю, ни на каких условиях. Хотя бы только потому, что человек был приобщен к гостайне. И у него, собственно, билет туда заказан», — сказал правозащитник.

По мнению Захидова, для бывшего чиновника «подберут какую-нибудь чистенькую колонию общего режима с чистенькой, хорошей территорией».

1 июля Московский городской суд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Вместе с Ивановым осудили его экс-подчиненного Антона Филатова, бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Его приговорили к 12,5 года лишения свободы. Прокуратура ранее просила для Иванова 14,5 года заключения, а для Филатова — 14.

Оба подсудимых не признали вину. Им было предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ).

Ранее Тимура Иванова лишили госнаград.