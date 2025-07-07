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В Узбекистане осудили мужчину за контракт с армией России

ТАСС: гражданина Узбекистана приговорили к 5 годам колонии за службу в ВС России
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Узбекистане приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам колонии за участие в военных действиях в составе российской армии. Об этом говорится в официальном приговоре, с которым ознакомился ТАСС.

По данным дела, мужчина с 2018 года находился на заработках в России, где позже получил российское гражданство, не отказавшись при этом от узбекистанского паспорта. В 2024 году он подписал контракт на прохождение военной службы в России сроком на один год.

В июле того же года мужчина был ранен и попал в больницу, а спустя несколько месяцев его признали временно непригодным к службе. В декабре он вернулся в Ташкент, воспользовавшись узбекистанскими документами. При досмотре телефона в аэропорту сотрудники обнаружили фотографии, подтверждающие его участие в боевых действиях.

В итоге суд признал мужчину виновным по статье о наемничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако, согласно законам республики, по этой статье может быть назначено наказание до 10 лет заключения.

Ранее в СК РФ рассказали о предъявлении обвинений двум украинским генералам.

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