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Минобороны России раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 298 украинских дронов
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Российские военнослужащие в течение прошедших суток сбили 298 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

Утром 6 июля Минобороны России сообщило, что системы ПВО уничтожили за ночь 120 украинских дронов над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 30 беспилотников, над Курской областью было уничтожено 29, над Орловской – 18, в Белгородской области сбили 17 БПЛА, в Тульской – 13. Кроме того, были перехвачены четыре беспилотника над Калужской областью, три — над Ленинградской областью, по два — над Новгородской и Смоленской областями. По одному дрону сбили над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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