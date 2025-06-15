В ЦАХАЛ прокомментировали попадание ракет в аэропорт Бен-Гурион

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион. Об этом РИА Новости заявил представитель ЦАХАЛ.

Он подчеркнул, что на протяжении конфликта наблюдается, как иранская сторона распространяет информацию, которая не соответствует действительности, а также приписывает себе успехи, которых нет.

До этого агентство Tasnim сообщило, что во время новой серии атак на Израиль ракеты Исламской Республики попали в район аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Первым под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла на связь на фоне обострения на Ближнем Востоке.