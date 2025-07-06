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Ивановские десантники уничтожили свыше 50 украинских дронов за неделю в Часовым Яре

Минобороны: десантники уничтожили более 50 дронов ВСУ за неделю в Часовым Яре
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Станислав Красильников/РИА Новости

Более 50 разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили за неделю в небе над Часовым Яром в Донецкой народной республике операторы FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«ВСУ пытаются активно вести воздушную разведку передовых позиций ивановских десантников в Часовом Яре и с помощью них корректируют работу своей артиллерии», — рассказали в пресс-службе.

В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВДВ успешно применяют дроны-перехватчики. Как пояснили в Минобороны, дроны такого рода оборудованы специальным устройством для выведения из строя и уничтожения беспилотных разведчиков самолетного типа ВСУ.

Принцип действия таких БПЛА-перехватчиков заключается в том, что, обнаружив воздушный разведчик противника, на большой скорости сближается с противником, пикирует на него и производит таран.

В результате только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом более 50 украинских разведывательных беспилотников, резюмировали в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 371 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции и над регионами России.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области.

Ранее в Госдуме рассказали об особенностях лазерной системы ПВО «Посох».

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