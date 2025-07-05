В Ельце и Елецком округе снова объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов вновь объявлена на территории Ельца и Елецкого муниципального района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — написал глава региона.

Губернатор призвал местных жителей возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В случае нахождения на улице следует пройти в ближайшее здание или подземную парковку. Артамонов дал команду оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

До этого угроза атаки беспилотников действовала на территории Ельца и Елецкого округа с 19:09 мск до 20:56 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в период с 13:50 до 19:00 сбили над регионами страны 48 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Краснодарском крае объявили авиационную опасность.