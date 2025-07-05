На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ельце и Елецком округе снова объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: угрозу атаки БПЛА вновь объявили в Ельце и Елецком округе
true
true
true
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов вновь объявлена на территории Ельца и Елецкого муниципального района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — написал глава региона.

Губернатор призвал местных жителей возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В случае нахождения на улице следует пройти в ближайшее здание или подземную парковку. Артамонов дал команду оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

До этого угроза атаки беспилотников действовала на территории Ельца и Елецкого округа с 19:09 мск до 20:56 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в период с 13:50 до 19:00 сбили над регионами страны 48 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Краснодарском крае объявили авиационную опасность.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами