На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об отражении атаки почти 50 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО с 13:50 до 19:00 сбили над Россией 48 украинских дронов
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:50 до 19:00 по московскому времени сбили над регионами страны 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, 17 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 11 дронов уничтожили над Орловской областью, по пять БПЛА ликвидировали в небе над Смоленской, Калужской областями.

«5 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, по два беспилотника сбили над Курской областью и Республикой Крым. Один дрон система ПВО ликвидировала над Ярославской областью.

Утром 5 июля в МО сообщили о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Краснодарском крае объявили авиационную опасность.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами