В Минобороны сообщили об отражении атаки почти 50 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО с 13:50 до 19:00 сбили над Россией 48 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:50 до 19:00 по московскому времени сбили над регионами страны 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, 17 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 11 дронов уничтожили над Орловской областью, по пять БПЛА ликвидировали в небе над Смоленской, Калужской областями.

«5 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, по два беспилотника сбили над Курской областью и Республикой Крым. Один дрон система ПВО ликвидировала над Ярославской областью.

Утром 5 июля в МО сообщили о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Краснодарском крае объявили авиационную опасность.