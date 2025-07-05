На Украине придумали, как усилить систему ПВО

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет усилена гражданскими самолетами, переоборудованными для уничтожения беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления государственной авиации Украины Сергей Якубенко, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, управлять гражданскими судами будут члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Он отметил, что предпочтение будет отдаваться военным в запасе, которые умеют управлять самолетом. Пилотам будут получать выплаты, как участники боевых действий. Их подготовкой займутся Воздушные силы Украины.

Якубенко сказал, что гражданская авиация дополнит мобильные огневые группы, истребители и вертолеты, которые уже используются для отражения атак дронов. Самолетами планируется усиливать ПВО по всей стране, добавил он.

Сегодня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ресурс систем ПВО в Киеве почти исчерпан, при этом на Украине нет системы технической поддержки зенитных установок. Она отметила, что воздушное пространство Киева уязвимо для атак, поскольку в столице нет автоматизированных турелей, наблюдательных башен и мобильных групп, управляющих дронами-перехватчиками, а многие специалисты ПВО переведены в пехоту.

Ранее российские войска уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве.