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На Украине придумали, как усилить систему ПВО

На Украине решили задействовать гражданские самолеты для отражения атак БПЛА
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Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет усилена гражданскими самолетами, переоборудованными для уничтожения беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления государственной авиации Украины Сергей Якубенко, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, управлять гражданскими судами будут члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Он отметил, что предпочтение будет отдаваться военным в запасе, которые умеют управлять самолетом. Пилотам будут получать выплаты, как участники боевых действий. Их подготовкой займутся Воздушные силы Украины.

Якубенко сказал, что гражданская авиация дополнит мобильные огневые группы, истребители и вертолеты, которые уже используются для отражения атак дронов. Самолетами планируется усиливать ПВО по всей стране, добавил он.

Сегодня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ресурс систем ПВО в Киеве почти исчерпан, при этом на Украине нет системы технической поддержки зенитных установок. Она отметила, что воздушное пространство Киева уязвимо для атак, поскольку в столице нет автоматизированных турелей, наблюдательных башен и мобильных групп, управляющих дронами-перехватчиками, а многие специалисты ПВО переведены в пехоту.

Ранее российские войска уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве.

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