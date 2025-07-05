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На западе Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное».

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Во всех регионах Украины незадолго до этого была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве была уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силам противовоздушной обороны в украинской столице нанесен серьезный урон.

В ночь на 4 июля в столице Украины произошли взрывы. Позже местные средства массовой информации сообщили, что расположенный в Киеве аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

Ранее Зеленский высказался об ударах ВС РФ по объектам на Украине.

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