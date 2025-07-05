На Украине задумались о мобилизации новой группы граждан

Замначальника украинской Госавиации Сергей Якубенко заявил, что на Украине могут мобилизовать граждан, которые входят в добровольческие группы противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию прокомментировал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Очевидно, мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами уже не справляются с налетами «Гераней». Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достает стрелковка», — отметил военкор.

По его словам, теперь жителей Украины, добровольно защищавших украинское небо, принудительно отправят на фронт.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ресурс систем ПВО в Киеве почти исчерпан. При этом на Украине нет системы технической поддержки зенитных установок.

1 июля основатель производящей беспилотники украинской компании Валерий Боровик сообщил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем ПВО. Он отметил, что из-за решения США об отправке вооружения в Израиль остается неясным, будут ли осуществлены новые поставки.

Ранее в Кремле ответили на обвинения Киева в наращивании атак беспилотников.