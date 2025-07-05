Минобороны РФ сообщило о новых атаках беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, дроны ВСУ были уничтожены в период с 11:50 до 13:50 по московскому времени.

Отмечается, что 11 дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Смоленской, один — над Белгородской.

По данным Минобороны, в ночь на 5 июля ПВО уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.