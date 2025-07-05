В Рязанской области дрон упал во двор дома

В Рязанской области обломки украинского дрона упали во двор частного дома

Обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата упали во двор частного дома в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили над областью два дрона.

Малков уточнил, что в результате падения обломков БПЛА во дворе частного дома никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России. Наиболее число дронов — 34 — сбили над Воронежской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.