На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили переправы через реку Оскол

Марочко: ВС РФ уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол под Харьковом
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

ВС РФ уничтожили две паромные переправы Вооруженных сил Украины ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал бывший полковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, объекты были уничтожены артиллерией и ВКС РФ в последние сутки и располагались в районах Купянска-Узлового и Ковшаровки. Он указал на то, что разгром переправ, по которым велось снабжение украинских частей на передовой, затруднит поставки техники, снарядов и другого снабжения группировке ВСУ в востоку от Купянска и усложнит ротацию и эвакуацию ВСУ, что, в конечном итоге, ослабит оборону Купянска.

Также Марочко сообщил об активизации боевых действий на участке от Старого Хутора в Белгородской области до района Бологовки в Харьковской области. По его мнению, это может указывать на то, что РФ начала формировать там буферную зону.

Помимо этого, эксперт рассказал, что в районе Новодяного в ЛНР был обнаружен замаскированный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой траншей и рядом ложных позиций. Раскрытые позиции украинских бойцов были уничтожены ракетами и гаубичной артиллерией ВС РФ.

До этого Марочко заявил, что в Купянске идет разведка боем перед полномасштабным штурмом города.

Ранее эксперт раскрыл значение боев за Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами