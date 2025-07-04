ВС РФ уничтожили переправы через реку Оскол

ВС РФ уничтожили две паромные переправы Вооруженных сил Украины ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал бывший полковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, объекты были уничтожены артиллерией и ВКС РФ в последние сутки и располагались в районах Купянска-Узлового и Ковшаровки. Он указал на то, что разгром переправ, по которым велось снабжение украинских частей на передовой, затруднит поставки техники, снарядов и другого снабжения группировке ВСУ в востоку от Купянска и усложнит ротацию и эвакуацию ВСУ, что, в конечном итоге, ослабит оборону Купянска.

Также Марочко сообщил об активизации боевых действий на участке от Старого Хутора в Белгородской области до района Бологовки в Харьковской области. По его мнению, это может указывать на то, что РФ начала формировать там буферную зону.

Помимо этого, эксперт рассказал, что в районе Новодяного в ЛНР был обнаружен замаскированный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой траншей и рядом ложных позиций. Раскрытые позиции украинских бойцов были уничтожены ракетами и гаубичной артиллерией ВС РФ.

До этого Марочко заявил, что в Купянске идет разведка боем перед полномасштабным штурмом города.

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