Стало известно о попытке украинских войск атаковать город в Воронежской области

Украинские войска предприняли попытку атаковать город Борисоглебск, расположенный в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, к текущему моменту в небе над населенным пунктом сбили несколько воздушных целей. Местные жители рассказали, что примерно в 2:00 (совпадает с мск) в Борисоглебске произошло 8-10 мощных взрывов.

«О последствиях на земле и пострадавших после атаки пока не сообщалось», — говорится в материале.

Вечером 4 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал местных жителей не поддаваться панике и заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Позже Гусев заявил, что в ряде муниципалитетов Воронежской области сбили несколько украинских дронов. Сколько именно БПЛА было уничтожено, в заявлении не уточнялось. Губернатор только подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас в регионе продолжает действовать угроза атаки беспилотников.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских дронов тысячи жителей остались без света.