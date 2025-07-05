Российские военные сбили дрон в засаде

Бойцы российской группировки войск «Центр» столкнулись с атакой вражеского беспилотника во время передвижения в районе Красноармейска (Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточняется в публикации, FPV-дрон противника находился в засаде, ожидая цели. Приблизившись к российским военным, дрон атаковал их. В ответ бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили атакующий беспилотник.

Накануне расчеты беспилотных летательных аппаратов бригады имени Невского, входящей в состав «Южной» группировки войск, успешно отразили массовую атаку дронов на штурмовиков в районе Часова Яра, сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным «Блогер».

В июне подразделение БПЛА бригады ликвидировало более 30 укрепленных блиндажей, включая около 10 блиндажей с личным составом ВСУ, и приблизительно 100 замаскированных укрытий. «Блогер» добавил, что 12 вражеских квадрокоптеров были сбиты в результате атак тараном, также уничтожено 4 дрона типа «Баба Яга», 8 позиций БПЛА и около 15 выносов для использования FPV-дронов и квадрокоптеров противника.

Ранее российский «Кинжал» уничтожил заводы по производству FPV-дронов в Киеве.