В Раде заявили об исчерпании ресурса средств ПВО в Киеве

Ресурс средств противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве почти исчерпан. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в столице практически исчерпан. Ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложными, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, до сих пор не разработанного министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ», — написала парламентарий.

Безуглая добавила, что аналогичная ситуация произошла и с противоракетными средствами. По ее словам, из-за решения США у Украины заканчиваются необходимые ресурсы.

1 июля основатель производящей беспилотники украинской компании Валерий Боровик заявил, что Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за нехватки систем ПВО. Он отметил, что из-за решения США об отправке вооружения на Израиль остается не ясным, будут ли осуществлены новые поставки.

Ранее в Киеве на дом упала сбитая системами ПВО ракета.