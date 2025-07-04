«Дела с ПВО не так блестящи». О чем говорит массированный удар по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что по объектам на территории Украины был нанесен один из самых мощных ударов средств воздушного нападения ВС РФ. О чем говорит это заявление Зеленского и что не так в его словах с точки зрения военной терминологии, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский назвал атаку российской армии на цели в Киеве в ночь на 4 июля «одним из самых масштабных воздушных ударов». Строго говоря, с точки зрения военной терминологии заявление президента Украины не совсем корректно. Удары по масштабам могут быть стратегическими, оперативными и тактическими, а по количеству участвующих средств и поражаемых объектов — массированными, групповыми (сосредоточенными) и одиночными.

В зависимости от применяемых средств удары могут быть ядерными (ракетно-ядерными), огневыми (ракетными, артиллерийскими, авиационными, торпедным оружием) и радиоэлектронными. То есть в данном случае речь все-таки идет об авиационно-ракетном ударе, а не о воздушном, как пишет Зеленский. И не масштабном, а массированном.

Можно отметить, что верховный главнокомандующий ВСУ на четвертый год вооруженной борьбы так и не освоил в полном объеме соответствующую его должности военную терминологию.

Правильнее было бы сказать хотя бы так: «В ночь на 4 июля противник нанес по объектам на территории Украины очередной массированный авиационно-ракетный удар, который по количеству применяемых средств воздушного нападения превзошел все предыдущие удары».

Разумеется, можно подумать, что с нашей стороны это не более чем мелочные придирки и крючкотворство, но в заявлениях и выступлениях верховного главнокомандующего даже малейших неточностей быть не должно. Как известно, путаешься в мелочах — ошибаешься в главном. А терминология — она и в НАТО терминология.

«Полный коллапс». Какие слабые места есть в обороне Украины ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины... 01 июля 16:09

В массированном ударе ВС РФ отмечалось боевое применение более 100 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2» различных модификаций, большое количество (данные уточняются) оперативно-тактических баллистических и крылатых ракет ОТРК «Искандер-М» и «Искандер-К», а также изделий гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Град ракет и беспилотников обрушился на предприятия ОПК Украины, железнодорожную инфраструктуру, аэродромы тактической авиации, стартовые позиции ЗРС Patriot. После массированного огневого удара ВС РФ в Киеве начались сильные пожары, город заволокло черным дымом. Как сообщило Минобороны России, «в ответ на террористические акты киевского режима» российская армия атаковала объекты в Киеве «высокоточным оружием большой дальности», нанеся удары по предприятиям, производящим БПЛА и аппаратуру военного назначения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Средства зенитного ракетного и авиационного прикрытия Воздушных сил Украины в ходе отражения ударов ВС РФ, по данным разведки и свидетельствам очевидцев, либо продемонстрировали весьма и весьма слабую эффективность, либо вовсе отмолчались.

И, что характерно, изменилась риторика официальных лиц ВСУ. Ранее традиционно удивляла скорость, с которой на Украине докладывали о результатах очередных ударов российских средств воздушного нападения. Еще не рассеялся пороховой дым, а в Киеве уже точно было известно: с российской стороны запущено столько-то ракет и дронов, с украинской — обстреляно столько-то. Большая часть целей (а то и практически все) средствами украинской ПВО поражены. Причем чуть ли не с точностью до одного аппарата.

На этот раз с заявлениями подобного рода наблюдается некоторая задержка, что само по себе свидетельствует: дела с эффективностью ПВО в Киеве далеко не так блестящи, как об этом докладывалось раньше.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).