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Платформу «Странник» начнут применять в зоне СВО с июля

Роботизированную платформу «Странник» начнут применять на СВО в июле
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Станислав Красильников/РИА Новости

Первая российская роботизированная платформа «Странник» с управлением через спутник начнет работу в зоне спецоперации в июле. Об этом заявил представитель компании-разработчика Komandante Robotics Алексей Смирнов, сообщает ТАСС.

«Мы отказались от пультов и наземных станций. Для управления достаточно планшета из любой точки мира», — подчеркнул Смирнов.

Гусеничная машина весом 56 кг способна перевозить грузы, устанавливать минные поля и эвакуировать раненых. Аппарат помещается в багажник автомобиля, развивает скорость до 20 км/ч и действует на расстоянии до 30 км. Встроенные системы наблюдения передают оператору обстановку в реальном времени, что исключает необходимость сопровождения беспилотниками.

Платформа использует исключительно отечественное программное обеспечение.

30 июня сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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