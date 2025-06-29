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Стало известно о полном вытеснении ВСУ из Белгородской области

Deep State: ВС России вытеснили ВСУ из Белгородской области в районе Демидовки
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно вытеснены с территории Белгородской области в районе Демидовки. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического центра Deep State.

На опубликованной карте боевых действий исчезла «серая зона» вдоль границы, которая вернулась под российский контроль.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи.

Он добавил, что два FPV-дрона повредили две постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли еще одну машину, а в селе Дунайка от БПЛА пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

27 июня четыре муниципалитета Белгородской области оказались под ударом ВСУ. На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района была совершена атака вражеского дрона. В результате атаки и детонации взрывного компонента пострадали паперть и фасад храма.

Ранее «неизвестные бородачи» избили военного автоинспектора под Белгородом.

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