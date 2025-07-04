Стало известно о планах США вчетверо увеличить закупки зенитных ракет Patriot

Минобороны США четырехкратно увеличивает планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE в связи с развитием оборонной программы «Золотой купол», а также после информации об истощении американских запасов, из-за которого поставка таких вооружений Киеву была приостановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы проекта бюджета Пентагона на 2026 год.

«Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — говорится в тексте документа.

По данным агентства, такое решение могло быть принято в целях развития противоракетной обороны (ПВО) в рамках проекта «Золотой купол». Уточняется, что Пентагон запросил на противоракеты в 2026 году свыше $1,31 млрд, из которых $945,9 млн должны составить средства обычного финансирования, а оставшиеся $366 млн — в рамках обязательных выплат на закупку еще 96 единиц.

При этом $549,6 млн из обычного финансирования обеспечат закупку 130 ракет для американской армии, а еще $396,3 млн — 103 ракеты для ВСУ (через фонд помощи Украине Overseas Operations Cost). Согласно документации оборонного ведомства, стоимость одного Patriot составляет в среднем $3,871 млн.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о поставках США оружия Украине.