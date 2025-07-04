На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сергиево-Посадском округе дрон повредил подстанцию

Ероханова: в Сергиево-Посадском округе Московской области повреждена подстанция
true
true
true
close
Telegram-канал «Оксана Ероханова | Глава Сергиево-Посадского г.о.»

Подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Оксана Ероханова.

По ее словам, в результате без электричества остались микрорайоны Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

«Нахожусь на месте», — написала Ероханова.

Незадолго до этого она сообщила об атаке беспилотников на округ — тогда вблизи микрорайона Звездочка произошли четыре взрывы и было известно об одном пострадавшем мужчине.

24 июня украинский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате прилета загорелась квартира на 17-м этаже — возгорание оперативно ликвидировали, его площадь составила 20 кв. м. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших.

Вечером 3 июля военные Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников атаковали Белгородский район Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами