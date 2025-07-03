Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали два человека

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Белгородский район Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Октябрьский дрон нанес удар по многоквартирному дому. Ранения получила женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями спины бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В шести квартирах дома выбиты окна. Кроме того, во дворе дома повреждены четыре легковых автомобиля.

Как заявил чиновник, еще один БПЛА ударил по социальному объекту в селе Бессоновка. Пострадал сотрудник учреждения. На месте мужчине, получившему баротравму, поверхностные осколочные ранения головы и спины, оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. В здании повреждена стена и выбиты окна.

2 июля в Белгородской области, в районе села Чайка, два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.