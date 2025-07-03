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Вместе с командиром 110-й бригады ВСУ ликвидирован его заместитель и весь штаб

Вместе с комбригом ВСУ Захаревичем ликвидирован его заместитель и весь штаб
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Командир 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Захаревич был уничтожен российской армией вместе со своим заместителем Дмитрием Романюком. Об этом рассказал их сослуживец Егор Фирсов в своем посте на Facebook (запрещенном в России и принадлежащем корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, внесенный в список террористов и экстремистов в РФ, сообщил, что был уничтожен весь штаб бригады. По его информации, около 100 бойцов попали под российский удар, из них выжить сумели только 30.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ликвидацию высокопоставленного офицера, комбрига Сергея Захаревича.

До этого грузинский журналист Рати Муджири сообщил о ликвидации командира «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе российскими войсками в зоне конфликта.

Ранее армия России уничтожила начальника штаба 110-й бригады ВСУ Мирзаева.

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