Появились кадры боев с ВСУ в курском приграничье

Опубликовано видео ударов по позициям ВСУ у поселка Теткино Курской области

В приграничном районе Курской области зафиксированы боевые действия с участием ВСУ. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Видео снято с беспилотника, и на него попали удары по позициям украинских военных в лесополосе, а также по минометным точкам.

Авторы ролика сообщили, что на Теткинском направлении российская разведка обнаруживает и уничтожает технику и бойцов ВСУ вблизи границы Курской и Сумской областей, предотвращая возможные атаки на территорию России.

17 июня в сети появилось видео с попыткой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле.

На видеозаписи показано движение квадроцикла по дороге и наносившиеся по нему удары. Также БПЛА запечатлел атаку по украинским военным, покинувшим транспортное средство. Уточняется, что ситуация находилась полностью под контролем российских бойцов, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами БПЛА ликвидировали оккупантов.

Ранее в Совбезе сообщили об увеличении числа террористических атак на приграничье РФ.