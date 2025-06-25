В Госдуме сообщили, что раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

Депутат Иванов: участнику СВО год не платили довольствие и деньги за ранение

Раненый участник спецоперации год прожил без денежного довольствия. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Речь идет о военнослужащем из Новоуральска Свердловской области Максиме С.

«В апреле прошлого года парню перестали выплачивать денежное довольствие. Спустя месяц во время артобстрела он получает ранение. Лежал в госпитале, получил справки. По сей день ему не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал он.

При этом, подчеркнул депутат, мужчина продолжает выполнять свой воинский долг. За это время, сообщила депутату супруга военного, ее муж получил в бою еще одно ранение.

«На все вопросы семья бойца получала ответ: «ждите-ждите». Но у любого терпения есть предел. Обратились ко мне», — указал Иванов.

Депутат, по его словам, направил эту информацию в военную прокуратуру ЦВО, где обнаружили нарушения, которые связаны с необеспечением военнослужащего причитающимися денежными средствами и мерами соцподдержки.

До этого сообщалось, что одна из коммерческих компаний Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не выплатила зарплату участнику специальной военной операции (СВО) после увольнения.

Ранее россиянина задержали после попытки выдать дочь за участника СВО ради выплат.