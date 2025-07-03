В США узнали о других странах, помимо Украины, лишившихся американской военной помощи

Помимо Украины, приоритета в получении военной помощи от США лишились другие страны, но их не называют. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Некоторые другие страны также прошли через «изменение классификации», что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась», — сказал собеседник агентства.

Чиновник не уточнил, о каких странах идет речь, и как долго они не смогут получать американское оружие

Как пишет Politico, Украина решила сменить тактику и вместо военной помощи попросить у США разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его Киеву. 1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали «сокрушительным ударом» по Украине приостановку военной помощи.