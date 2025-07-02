Двое пострадавших при атаке дронов в Ижевске в тяжелом состоянии

Депздрав: двое пострадавших при атаке в Ижевске находятся в тяжелом состоянии

Двое пациентов из шести, которых доставили в Москву после атаки беспилотников на Ижевск, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, их доставили санитарной авиацией в НИИ им. Склифосовского. Еще двоих госпитализировали в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одного — в НМХЦ им. Пирогова. Пострадавший ребенок проходит лечение в ЦИТО им. Приорова.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее генерал раскрыл схему запуска дронов-камикадзе ВСУ на Ижевск.