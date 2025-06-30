Гладков рассказал об ударах по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области. Информация о пострадавших уточняется, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточняется, украинская армия ударила дроном по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района — в здании пробита стена, также поврежден потолок, отметил глава региона.

Кроме того, город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника.

«‎В результате обстрела на территории одного предприятия повреждены 3 грузовых и один легковой автомобили, на территории еще одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. От удара беспилотника поврежден автомобиль», — сказано в посте.

Гладков добавил, что на местах работают сотрудники оперативных служб.

28 июня Гладков сообщил, что в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи.

В селе Новое в результате детонации беспилотника был поврежден гараж на территории домовладения и перебит газопровод. Еще два FPV-дрона повредили постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли машину, а в селе Дунайка пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.