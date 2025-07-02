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Стало известно, какое оружие США перестанут поставлять Киеву

NBC News: США не поставят Киеву более сотни ракет Hellfire и десятки ПВО Patriot
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U.S. Air Force/Global Look Press

США приостановили поставку Украине более сотни ракет Hellfire и десятки зенитных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне и американском конгрессе.

«Удержанное оружие включает десятки перехватчиков Patriot <...>, тысячи 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных систем GMLRS, а также десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет «земля-воздух» AIM и гранатометов», — говорится в материале.

Сообщается, что представитель Белого дома Анна Келли заявила, что решение было принято в первую очередь в интересах США.

1 июля газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила о том, что США перестали поставлять Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за истощения собственных запасов. Отмечалось, что глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби решил урезать военную помощь Киеву еще в начале июня, однако решение вступило в силу только сейчас.

Ранее глава РФПИ отреагировал на решение США урезать военную помощь Киеву.

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