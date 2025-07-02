На Украине зафиксировали сбой в приложении для военнообязанных

В украинском приложении для военнообязанных «Резерв плюс» зафиксировали сбой. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Сообщается, что это уже второй раз менее чем за неделю: когда пользователи теряют доступ к содержимому платформы. 26 июня при попытке зайти в приложение бот предупреждал о трудностях в работе.

«Минобороны Украины советует временно использовать PDF-версию военного учетного документа», — передавал агентство.

Приложение «Резерв плюс» появилось в мае 2024 года. В нем можно в электронной форме обновлять военно-учетные данные призывников.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что жители Украины начали устраивать бунты против мобилизации. По его словам, как только появляются сотрудники ТЦК (аналог военкоматов), люди выходят и сопротивляются, бывает, по двадцать человек и более.

Ранее украинцам стали присваивать «черные метки» вместо повесток.