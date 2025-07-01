Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал возле коммерческого объекта, расположенного в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате произошедшего женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочные ранения головы и руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

«От детонации в здании повреждены остекление и фасад. Также повреждены два автомобиля», — написал чиновник.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что минувшей ночью ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на республику. По его словам, украинские военные применили до 40 беспилотников, 35 из которых были сбиты.

В частности, в Сватовском районе на трассе под Петровском украинский беспилотник атаковал авто. Четыре человека получили тяжелые ранения, один из них не выжил. В настоящее время медики борются за жизнь одной женщины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.