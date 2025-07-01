Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые фактически признал, что украинские войска утратили контроль над частью территорий на севере Сумской области (граничит с Курской областью). Карта оперативной ситуации, где отмечены соответствующие зоны, опубликована на странице Генштаба в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно этому документу, сейчас украинские военные не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона. На публиковавшихся ранее картах эти территории еще были помечены как подконтрольные ВСУ.

О переходе под контроль России населенного пункта Новенькое в Минобороны РФ сообщили 9 марта, Басовки — 6 апреля, Локни — 24 мая, Беловод — 26 мая, Водолаг — 30 мая.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По словам собеседников газеты, численность РФ «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.