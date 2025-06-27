Российский «Панцирь» научился отражать атаки «стай» дронов противника

Новые мини-ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» вышли в серийное производство, и их уже начали с успехом применять в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются на фронте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь «Панцирь» способен перевозить не 12, а сразу 48 ракет, что позволяет отражать массированную атаку небольших дронов. По словам представителей «Ростеха», теперь один ЗРПК способен сбить десятки малых беспилотников.

До этого в госкорпорации рассказывали, что плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф проходят государственные испытания с необходимыми комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов. Тесты включают проверку тактико-технических характеристик в разных климатических условиях, стрельбу с места, на ходу и на плаву, а также оценку плавучести.

Ранее стало известно, что ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей.